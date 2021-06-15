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İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi

İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan müsilaj (deniz salyası) uzaydan görüntülendi. Müsilaj öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Güncellenme: 10:15, 15/06/2021
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Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı. İstanbul Anadolu yakası sahillerinde yoğun müsilaj uzaydan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyası Maltepe sahilleri boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü.

İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafının tamamen salya ile kaplandı. Müsilaj öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Avrupa Avrupa Yakası Bilim deniz salyası Ege Üniversitesi istanbul Kadıköy müsilaj Sözcü Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:09:57,