İstanbulkart’ı HES kodunuzla eşleştirmek için son 4 gün

İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşımada HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesi ardından İBB, İstanbulkart'lar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemlerini geçtiğimiz ay başlatmıştı. Genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak.

TESPİT EDİLENLER İLGİLİ MAKAMLARLA PAYLAŞILACAK

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR TOPLU TAŞIMAYI KULLANAMAYACAK

İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenecek.

İSTANBULKART İLE HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemini yapabilecek. İşlem sırasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar 153’ü arayarak destek alabilecek.

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