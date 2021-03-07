İstanbullular dikkat! 8 Mart’ta bu yollar kapatılacak

Valilik tarafından yapılan duyuruda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

2. Taksim Meydan (büfeler önü) – İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.

3. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

4. Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

5. Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

7. Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.

8. Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar ise şöyle:

1. Gümüşsuyu Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı

3. Refik Saydam Caddesi

4. Sıraselviler Caddesi