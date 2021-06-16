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İstanbullular dikkat! Günlerce sürecek….

Meteoroloji tarafından hafta boyunca etkili olacağı duyurulan sağanak yağış kendini göstermeye devam ediyor. Tahminlere göre yağışlar bugün yurdun birçok bölgesinde kuvvetli şekilde sürecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:19, 16/06/2021
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İstanbullular dikkat! Günlerce sürecek….

Türkiye yağışlı günler geçirmeye devam ediyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre son günlerde etkili olan yağışlar bugün de kendini gösterecek. Maramara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi bugün sağanak yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden olacak. Yer yer kuvvetlenen yağışlar hafta sonu da kendini göstermeye devam edecek.

KUVVETLİ SAĞANAK SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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