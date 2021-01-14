İstanbullular kar yağışı için geri sayıma başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin haritalarıyla uyardığı kar yağışı dünden itibaren yurdu etkilemeye başladı ve bugün etki alanını genişletiyor. Bu gece saatlerinden itibaren ise kar Megakent İstanbul’u da etkilemeye başlayacak. İstanbul’da kar yağışı hafta sonu etkisini artıracak ve yeni haftanın ortalarına kadar devam edecek.

SOĞUK HAVA DALGASI 21 OCAK’A KADAR İSTANBUL’DA

Yurt genelinde etkili olacak olan soğuk hava dalgası İstanbul’u bir hafta boyunca kesintisiz olarak etkileyecek. Küresel tahmin sistemleri özellikle önümüzdeki pazartesi ve salı günlerinde yoğun kar bekliyor.

KAR YAĞIŞI ANADOLU’DA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların;

Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.