İstanbullulara uyarı: Öğlen başlayacak, gece artacak!

Meteoroloji’nin yayınladığı verilere göre sağanak yağış hafta boyunca etkisini sürdürecek, bugün ise öğlen saatlerinde İstanbul ve çevresinde kuvvetli sağanaklar görülecek, gece ise yağışlar etkisin artıracak sürecek. Geçtiğimiz hafta 30 dereceye yaklaşan hava sıcaklıkları bugün İstanbul’da en yüksek 22 derece olarak ölçülecek. Sağanak yağışın etkilediği diğer illerde de birkaç derece düşüş yaşanacak.

ÖĞLEN BAŞLAYACAK, GECE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana’nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize’nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.