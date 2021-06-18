İstanbul’u kara bulutlar sardı, Başakşehir’de yol çöktü

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Gündüzün gece döndüğü mega kentte sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak kentin bir çok noktasında hayatı felç etti.

ÇALIŞMA YAPILAN YOL ÇÖKTÜ

Kent genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 70’i aşarken Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde yol çalışması sırasında yağışın da etkisiyle çökme yaşandı. Yağmur suları ile birlikte istinat duvarı ve yol çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Buradaki bir kaç iş yerini de su bastı. Esnaf dükkanına giren suyu süpürge boşaltmak için çaba sarf etti. Bir kişi de sokaktaki rögarı açmaya çalışarak suyu tahliye etmek istedi.

Etkili olan yağış nedeni ile Yeşilpınar Mahallesi Karadeniz Caddesi’ni su bastı. Mazgalların tıkanması nedeni ile taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan su baskını anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI

Gaziosmanpaşa'da ise yol ise göle döndü. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Bir kamyonet ise göle dönen yolda bozularak orada kaldı.

Beyoğlu'nda da etkili olan yağışla beraber birçok cadde sular altında kaldı. Su kaplayan caddelerde bazı araçlar yolun kenarında durarak yağmurun dinmesini beklerken bazı araçlar ise su kaplayan caddelerde güçlükle ilerledi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde ise bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (İHA-DHA)

