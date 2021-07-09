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İstanbul’un 16 ilçesinde hırsızlık yapan çeteye operasyon

İstanbul'da bir buçuk ay içerisinde 16 ilçede hırsızlık yapan 8 kişilik bir çeteye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskında şüpheliler yakalanırken hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Habip ATAM
Güncellenme: 13:18, 09/07/2021
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Operasyon, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri 20 Mayıs – 5 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşen bazı hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Evden ve iş yerinden hırsızlık gibi olayların şüphelisi olan 8 isim tespit edildi.

16 İLÇEDE SOYGUNLAR YAPMIŞLAR

Söz konusu şüphelilerin Arnavutköy, Eyüpsultan, Şişli, Bayrampaşa, Bahçelievler, Kâğıthane, Ümraniye, Avcılar, Küçükçekmece, Maltepe, Fatih, Büyükçekmece, Bağcılar, Esenler, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa’nın da içinde olduğu 16 ilçede gerçekleşen 26 hırsızlık olayının failleri olduğu iddia edildi.

Şüphelilerin yakalanması için özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve çalıntı olduğu belirtilen çok sayıda altın takı ele geçirildi.

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Altın Bahçelievler Başakşehir Gaziosmanpaşa istanbul Kayseri Küçükçekmece operasyon ÖZEL HAREKAT Polis
Yayınlanma Tarihi:13:05,