İstanbul’un göbeğinde korkunç cinayet

Şişli Mecidiyeköy Ağaoğlu Sokak üzerindeki bir binanın 1. katındaki günlük kiralık bir daireyi kiralayan 3 arkadaş, sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi üzerine kimliği belirsiz bir şahıs, tabancayla arkadaşı 44 yaşındaki Rasim Kocaman'ın göğsüne bir el ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından şahıs kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evdeki diğer şahıs ise gözaltına alarak ifadesini alınmak üzere emniyete götürüldü.

POLİS ZANLININ PEŞİNDE

Öte yandan çalışma başlatan polis ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerine incelemek üzere el koydu. Görüntülerde inceleme yapan polis, cinayet zanlısının önce eşkalini belirledi ardından da kimliğini tespit etti. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri ise cinayetin yaşandığı evde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Kocaman'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)