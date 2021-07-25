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İşte Anadolu’da maviye dönen ilk kent

Corona virüsüyle mücadele kapsamında aşılama tüm hızıyla sürerken bir ilde daha durum değişti. Sağlık Bakanlığının yayımladığı güncel tabloya göre yüzde 75.1 aşılama oranıyla Anadolu'da maviye dönen ilk il Amasya oldu.

Güncellenme: 19:59, 25/07/2021
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İşte Anadolu’da maviye dönen ilk kent

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona virüsü verilerini ve salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Günlük vaka sayısı 14 bini geçerken aşılamada ise sevindiren bir gelişme yaşandı. Bakanlığın paylaştığı haritada bir il daha maviye döndü. Yüzde 75.1 aşılama oranıyla Anadolu’da ilk maviye dönen il Amasya oldu.

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BAKAN KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun.” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.61, ikinci doz ortalaması yüzde 36.80, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 66 milyon 142 bin 804 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

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