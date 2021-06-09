İşte iddiaların odağındaki Bodrum Paramount Otel

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum Paramount Otel'e el konulduğunu iddia etti.

Lüks otel böylece ülke gündemine girdi. İş insanı Atilla Uras, lüks oteli Bodrum Torba Zeytinlikahve kesimindeki 110 dönümlük makilik alana inşa etti, 2013'te Savoy adıyla açtı.

Milas Bodrum Havalimanı'na 20 dakika, Bodrum şehir merkezine ise 10 dakikalık mesafede bulunan tesiste, 80 deluks villa ve suit, 54 yüzme havuzlu villa, üç adet yüzme havuzu 12 odalı SPA merkezi, Türk hamamları, sauna, pek çok ünlü markanın mağazaları bulunuyor.

NİCOLE KİDMAN'LI AÇILIŞ

Uras'ın oteli işletmeciye devretmesiyle Jumeriah ve The Bodrum By Paramount Hotel olarak yoluna devam eden tesis, 2017'de Vogue Otel'in sahibi turizmci Turan Avcı tarafından satın alındı. Hollywood yıldızı Nicole Kidman'ın da katıldığı açılış töreninde Turan Avcı'nın yeğeni Cem Avcı, tesisin 90 milyon dolara satın alındığını belirtti.