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İşte iddiaların odağındaki Bodrum Paramount Otel

2012’de Atilla Uras tarafından 110 dönümlük araziye inşa edildi. 2017’de turizmci Turan Avcı ile başlayan zincirleme el değiştirme, 2020’de Sezgin Baran Korkmaz’a kadar sürdü.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 01:10, 09/06/2021
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İşte iddiaların odağındaki Bodrum Paramount Otel

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum Paramount Otel'e el konulduğunu iddia etti.

25 Temmuz-2 Ağustos aralığında en düşük oda fiyatı gecelik 3 bin 734 lira. En lüks odanın geceliği 106 bin 223 TL. 8 günlük tatilin bedeli ise 849 bin 784 TL.

Lüks otel böylece ülke gündemine girdi. İş insanı Atilla Uras, lüks oteli Bodrum Torba Zeytinlikahve kesimindeki 110 dönümlük makilik alana inşa etti, 2013'te Savoy adıyla açtı.

Dünya jet sosyetesinin yanı sıra Rus, Azeri ve Özbek milyarder iş insanları, Ortadoğu ile Arap ülkelerinin prensleri, Hintli milyarderler otelin müdavimleri.

Milas Bodrum Havalimanı'na 20 dakika, Bodrum şehir merkezine ise 10 dakikalık mesafede bulunan tesiste, 80 deluks villa ve suit, 54 yüzme havuzlu villa, üç adet yüzme havuzu 12 odalı SPA merkezi, Türk hamamları, sauna, pek çok ünlü markanın mağazaları bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ Büyük bölümü makilik alan olan ve 110 dönüm arazi üzerinde 33 bin 400 metrekare inşaat alanı kullanılarak yapılan tesisin sahilindeki kayalık bölge plaj haline getirilerek Maldivlere benzetildi.

NİCOLE KİDMAN'LI AÇILIŞ

Uras'ın oteli işletmeciye devretmesiyle Jumeriah ve The Bodrum By Paramount Hotel olarak yoluna devam eden tesis, 2017'de Vogue Otel'in sahibi turizmci Turan Avcı tarafından satın alındı. Hollywood yıldızı Nicole Kidman'ın da katıldığı açılış töreninde Turan Avcı'nın yeğeni Cem Avcı, tesisin 90 milyon dolara satın alındığını belirtti.

Yayınlanma Tarihi:05:30,