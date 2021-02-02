İşte o kundakçı

Başkanlık makamının da yer aldığı ve Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve taş bina olarak da bilinen ana hizmet binasında dün saat 17.30 sıralarında kısa süreli bir patlamanın ardından binanın eski meclis salonunda yangın çıkmış, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu yangın büyümeden söndürülmüştü.

Mersin Valiliği olayla ilgili iki şüphelinin yakalandığını, gözaltına alınanlardan Kadir Deniz Birer isimli kişinin itfaiyede çalıştığını işten çıkartılınca da yangın olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

MOBESE KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olaydan kısa bir süre sonra Atatürk Caddesi üzerinde Taş Bina'nın doğu kesiminde bulunan MOBESE kamerasının incelenmesinden sonra kundakçının kimliği belirlendi.

Polisin kısa sürede gözaltına aldığı ve işten atıldığı için olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden Kadir Deniz Birer’in, MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerinde sol koltuğunun altındaki bir çanta ile binanın bulunduğu Atatürk Caddesi üzerinde yürüyerek keşif yaptığı görülüyor.

Birer, bir süre caddede keşif yaptıktan sonra da belediye binasına yaklaşıp çantasından çıkardığı ve önceden hazırladığı molotof kokteylini Encümen Salonu'nun camına kırarak içeriye attıktan sonra da yaşanan patlamadan sonra alevler yükseliyor.

“İŞE GİTMEYİNCE HAKKINDA TUTANAK TUTULMUŞ”

Olayla ilgili kimliği henüz açıklanmayan bir kişi ile birlikte gözaltında bulunan ve MOBESE kamerasınca görüntülenen Kadir Deniz Birer, 2015'te Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde işe girdi.

Birer, yaptığı evlilik üzerine 2018'de, kendi isteğiyle ilçe İtfaiyesi'ne tayini yaptırdı. Anamur itfaiyesinde çalışmayı sürdüren Kadir Deniz Birer, yaklaşık bir yıl önce ise idare tarafından Anamur Yol Asfalt Birimi’ne ataması yapıldı.

Burada yaklaşık iki 6 ay çalıştığı ifade edilen Birer'in, son olarak yaklaşık iki ay önce de Tarsus Asfalt Şantiyesi'nde görevlendirildi. Birer’in, son ataması yapılan birime günlerce gitmemesi üzerine hakkında tutanak tutularak iş akdinin fesih edildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kadir Deniz Birer'in 4 gün önce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işten atıldığını duyurduğu belirlendi.

Birer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: * 2015 yılından beri gururla çalıştığım Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 4'ncü sürgünün arkasından itiraz ettiğimiz halde bu gün mesaj yolu ile işten çıkarılmış bulunmaktayım.

* Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah yardımcımız olsun. Ne mutlu Türküm diyene