İşte Türkiye’nin gerçek fotoğrafı…

Bursa'nın İznik ilçesinde bir manavın önünde bulunan çöp bidonun içindeki soğanları poşetine doldurarak evine götürmeye çalışan yaşlı kadının görüntüleri yürekleri burktu.

“TÜRKİYE BU FOTOĞRAFI HAKETMİYOR”

Çöpten yiyecek toplayan yaşlı kadınla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Türkiye bu fotoğrafı hak etmiyor. Bugün dese ki Erdoğan; ben Türkiye’yi bir seçime götürmek zorundayım. Türkiye’nin buradan çıkması için sağlık bir şekilde seçime ihtiyacı var desin, ülkenin şartları hızla düzelir” dedi.



“TÜRKİYE, İTİBARINI VE UMUDUNU KAYBETMENİN MALİYETİNİ ÖDÜYOR”

“Türkiye bugün umudunu kaybetmenin, itibarını yitirmenin maliyetini ödüyor” diyen İsmail Tatlıoğlu şunları söyledi:

* Bugün Merkez Bankası Başkanı’nın değişikliğinin sadece döviz kuru üzerinden günlük maliyeti 1 milyar TL. Faiz üzerinden dış borçlara baktığımızda yine 1 milyar TL. Sayın Erdoğan, dinleyeni çok, inananı yok bir konumda. Buradan siyasal iklim değişmeden çıkışta yok.

* Kongrede şunu demesini çok bekledim. 128 milyar dolar ile ilgili bir açıklama yapsın. Çünkü tarihinde Türkiye’nin daha büyük bir para sorgulanmadı. Üzerinde soru işareti olan en büyük rakam bu.

* Bütün dünya Merkez Bankaları’nın ana ilkelerinden biri Merkez Bankası işlemlerinin kamuoyu ile paylaşımıdır.

* Bir hafta içinde normal yaptıkları işlemleri açıklamalı. Bunlar kaç yıldır bu açıklamaları yapmıyorlar ve 128 milyar dolar rezervin nereye gittiğini bilen yok.

“ÇALIŞAN BİLE FİTREYE MUHTAÇ”

Ekonomideki bu tablonun asla böyle devam edemeyeceğini belirten İsmail Tatlıoğlu, “Giderek derinleşir ve dahada fakirleşir. Türkiye yarın sabah 12 milyon işsiz ile uyanacak. Çalışana gelirsek ramazan geliyor. Diyanet fitreyi açıkladı. Bir kişinin karnı 28 TL’ye doyar diyor. 4 kişilik aile 112 TL yapar. Ayda 3 bin 350 TL. Asgari ücret 2 bin 825 TL. Yani asgari ücretle çalışan bile bu ülkede fitreye muhtaç” ifadelerini kullandı.

“REFORM PAKETİ AÇIKLIYOR AMA BORSA KIRMIZI, DÖVİZ VE FAİZ YEŞİL”

Tatlıoğlu, “Türkiye hızla fakirleşiyor. Sayın Erdoğan, Türkiye’nin bir numarası, her şeyin başı ve en güçlüsü, her şeyi yapabilme gücüne sahip olan kişi. Reform paketi açıklıyor. Yani Türkiye’yi nereye götüreceğini dair umut var bir politika açıklıyor. Bunu açıklarken borsa kırmızı, döviz ve faiz yeşil. Borsa düşüyor, faiz yükseliyor. Açıklarken bile inananı yok. Ne içeride ne dışarıda piyasada alıcısı yok. Onun için Erdoğan’ın dinleyeni çok, alıcısı yok. Dinleyen mecbur dinliyor. İktidar işte, bugün geleni çok. Ama havası kaçmış top gibi. Vuruyorsun gitmiyor. Bugün çöpün içinden yiyecek arayanın vebali Erdoğan’dır. Türkiye’yi yönetenlerdir. Erdoğan'ın tabiriyle zalim yönetimdir” şeklinde konuştu.