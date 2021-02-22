İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi&#8217;ne akın etti.. İstiklal Caddesi&#8217;nde oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. DHA. . İlginizi ÇekebilirCoronayı atlatan Demet Akalın yaşadıklarını anlattı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6275202}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istiklal-caddesinde-dikkat-ceken-yogunluk-2-6275202');aip2('newsArticle', {"identifier":6275202,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istiklal-caddesinde-dikkat-ceken-yogunluk-2-6275202/","headline":"u0130stiklal Caddesi&#8217;nde dikkat u00e7eken you011funluk","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Ali\\u015fan","Corona","Demet Akal\\u0131n","\\u0130stiklal Caddesi","Okan Kurt"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/22/iecrop/istiklal-dha-22_16_9_1614004830.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-02-22 17:42:39","dateModified":"2021-02-22 18:08:18","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1116}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istiklal-caddesinde-dikkat-ceken-yogunluk-2-6275202/');