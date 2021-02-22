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İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesi sonrası vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Güncellenme: 18:08, 22/02/2021
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi’ne akın etti.

İstiklal Caddesi’nde oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. DHA

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Yayınlanma Tarihi:17:42,