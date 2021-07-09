İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı

Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 2017 yılbaşı gecesinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2020 yılında karara bağlanmıştı.

Sanık Abdulkadir Masharipov, “Anayasayı ihlal” ve biri polis memuru toplam 39 kişiye karşı “kasten öldürme” suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Masharipov hakkında, 79 kişiye karşı da “öldürmeye teşebbüs” suçundan ise 1368 yıl hapis cezası verilmişti.

11 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ

Yerel mahkeme tarafından, Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’a eylem talimatını getirdiği belirtilen Ebu Cihad kod adlı sanık Yasser Mohammed Salem Radown’un da aralarında bulunduğu 48 sanık hakkında, “terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verilmişti. Öte yandan 11 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

YEREL MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZA ONANDI

Dosyanın İstinaf Mahkemesi'ne taşınmasının ardından, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezalarda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, sanıklara verilen cezaları onadı.