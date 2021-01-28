İstinat duvarı çöktü, bina boşaltıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak'ta saat 19.00 sıralarında yoğun yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı. Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binada incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu duvarın geri kalanında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı. (İHA)