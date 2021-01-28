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İstinat duvarı çöktü, bina boşaltıldı

İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bahçe katında bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın kalan kısımlarında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı.

Güncellenme: 08:57, 28/01/2021
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Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak'ta saat 19.00 sıralarında yoğun yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı. Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binada incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu duvarın geri kalanında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı. (İHA)

Yayınlanma Tarihi:08:54,