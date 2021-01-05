İstismarcı öğretmenden öğrencilere iğrenç tehdit

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl kasım ayında karara bağlanan davada, tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 26 çocuğa karşı ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan toplam 621 yıl hapis cezasına mahkum edildi, öğretmenlikten de men edildi.

AŞAĞILIK İNSANDAN AŞAĞILIK SÖZLER

Sanığın mağdur öğrencilere, “Beni şikayet ederseniz, bu olup bitenler duyulursa mesleğimden olurum, maaşımı alamam, kendi kızlarımı okutamam. Sizler de rezil olursunuz. Ayrıca, anne ve babanıza bunları söylemeyin. Zaten ben sizi evlerinizdeki elektronik cihazların üzerinde bulunan kırmızı ışıklardan görürüm” şeklinde tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı. (DHA)