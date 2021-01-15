İstismarla suçlanan öğretim üyesi istifa etti

Akademisyen Doç. Dr. Abdüssamed Köse'nin ABD'nin Teksas eyaletinde çocuk istismarı suçundan hapis yatmasının ardından Türkiye’ye dönerek Marmara Üniversitesi’nde ‘Psikoloji Bölüm Başkanlığı’ görevini yürüttüğü haberi sonrası istifa haberi geldi.

Akşam saatlerinde konuyla ilgili olarak Marmara Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Doç.Dr. Abdüssamed Köse öğretim üyeliğinden istifa etmiştir” denildi.

NELER YAŞANDI?

Abdüssamed Köse’nin, internette chat yaparken bir çocukla tanıştığı ve cinsel içerikli konuşmalar yaptığı ABD basınında yer almıştı. Haberde, çocuğun evine giden Köse’nin aslında chatte gizli bir polisle konuştuğu ve olayın ardından tutuklandığı belirtilmişti. Olay sonrası Köse ile birlikte 12 kişinin tutuklandığı da aktarılmıştı.

Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olan Köse’nin ABD'deki ruhsatı da iptal edildi. Olayın ardından Türkiye'ye dönen Köse, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı psikoloji bölümünde ‘Bölüm Başkanı’ oldu. Marmara Üniversitesi'nin web sayfasında Abdüssamed Köse'nin adı Samed Köse olarak yer aldı.

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