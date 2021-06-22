İsyan etti: Bin 500 ağacını kesti

Kiraz bahçeleriyle ünlü Bilecik merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi çiftçileri bu yıl kirazın para etmemesinden dertli. Kirazın kilosunu 2 liradan satamadığını ifade eden kiraz yetiştiricisi İsmail Ayaz, 62 dönümlük arazisindeki yaklaşık bin 500 kiraz ağacını gözünü kırpmadan elektrikli testere ile kesti.

KİRAZ PARA YAPMADI, AĞAÇLARI KESTİ

Uzun yıllardır kiraz yetiştiriciliği yapan İsmail Ayaz, bu yıl kirazın kilosunu 2 liradan satamadığını belirterek arazisindeki bin 500 kiraz ağacını kesti. Giderlerinin çok fazla olması gelirinin ise az olmasına kızan Ayaz, “Geliri giderini karşılamıyor. Kirazları toplatmak için çalıştırdığım işçiler benden daha çok kazanıyor. Pazarlarda kiraz para etmiyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar kilosunu 8 liradan yurt dışına ihraç ettiğimiz kirazı bugün kilosunu 2 liradan satamıyorum. Mazot fiyatı 7 liranın üzerinde, gübre fiyatı 150-200 lira, işçi parası günlük 100 lira. Getirisi giderinden daha çok. Bu iş yapılmaz” dedi.

1500 KİRAZ AĞACINI KESTİ

Bilecik Yeniköy’de iki ayrı yerde 40 ve 22 dönüm olmak üzere toplamda 62 dönüm arazisinde kiraz yetiştirdiğini ifade eden Ayaz, “40 dönümlük arazimdeki yaklaşık 1000 kiraz ağacını motorlu testerem ile kesmeye başladım. Buradan sonra diğer 22 dönümlük arazimdeki yaklaşık 500 kiraz ağacını da keseceğim. Kiraz toplama zamanında günlüğü 100 liradan 10 işçi çalıştırıyorum. Bir işçi günde ortalama 70 kilo kiraz topluyor. Kilosu 2 liradan 140 lira. 100 lira yevmiyeyi çıkınca kalan 40 lira. Bunun içine mazot, gübre, sulama gibi giderleri de koyunca bana bir şey kalmıyor. Hatta zarar ediyorum. Reklam yok burada. Gerçekler var gerçekler. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Benzini 10 lira yapsınlar, boşver. Ağaçta kiraz toplayamayanlar, gelsin yerde toplasın. 3 liraya kiraz yok bundan sonra” şeklinde konuştu.