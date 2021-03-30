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‘İsyandayız, geçinemiyoruz’ diyen emekliler meydanlara çıkıyor

Tüm Emekliler Sendikası, ülkenin birçok ilçesinde örgütlü şube ve temsilcilikleriyle, eş zamanlı alanlara çıkacağını duyurdu. Emekliler, "İsyandayız, geçinemiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:02, 30/03/2021
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‘İsyandayız, geçinemiyoruz’ diyen emekliler meydanlara çıkıyor

Tüm Emekliler Sendikası’nın açıklamasında şöyle denildi:

* SGK emeklilerine verilen yüzde 8,37 oranındaki zam, bir ay içinde eridi. Bağ-kur emeklilerinin durumu daha kötü. 65 yaş üzerine getirilen yasaklar, tüm emeklileri çileden çıkardı.

* Temel tüketim maddelerine yapılan zamlar, yüzde 40'larla, yüzde 50'lerle üzerimize üzerimize geliyor. Çarşı, pazar çıkılacak gibi değil. Yılbaşında verilen zamma göre, 8-10 kat tasarruf yapmamız gerekiyor.

* Neden hep bizler, emekliler, emekçiler tasarruf yapıyor? Bu ülkenin tüm değerlerini biz yaratıyoruz. İsyandayız, geçinemiyoruz.

105 ŞUBE İLE ALANLARDA

1 Nisan'da 105 Şube ve temsilciliğinin alanlarda olacağını duyuran Tüm Emekliler Sendikası, “Tasarruf değil, ek zam istiyoruz. Tüm emek ve demokrasi güçlerini basın açıklamamıza katılmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:22:01,