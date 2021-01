İtalyan iş insanına ofisinde biber gazlı gasp

Güvenlik kameralarına yansayan olay, 6 Ocak'ta Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, medikal ürün ticareti yapan Flavinio Tonellotto, sabah saatlerinde ofisine gitti.

Bu sırada ofise giren bir kişi masanın önündeki sandalyede oturmaya başladı. Yüzünde tıbbi maske bulunan kişi, bir süre bekledikten sonra yanındaki biber gazını Tonellotto'ya doğrultarak gözlerine doğru sıktı.

BİLGİSAYARI ALDI, İŞ İNSANI BIRAKMADI

İş insanının çalışma yaptığı diz üstü bilgisayarını alan saldırgan kaçmaya çalıştı. Ancak Tonellotto, bilgisayarını kaptırmamak için direndi. İtalyan iş insanı saldırgandan almaya çalıştığı bilgisayarla yere düştü. Şüpheli bilgisayarı alamayacağını anlayınca, yerdeki Tonellotto'ya yeniden biber gazı sıktı ve içerideki sırt çantasını alarak kaçtı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Düştüğü yerden doğrulan Tonellotto şüphelinin peşinden koştu ancak, saldırgan kayıplara karıştı. Olayın ardından durum polis ekiplerine bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, saldırganın yabancı uyruklu olduğunu ve kimliğini tespit etti. Polisin profesyonel bir çalışma yaptığını söyleyen Tonellotto, şüphelinin yakalanacağına inandığını belirtti. Yaşanan olay an be an kameralara yansırken, polis ekiplerinin her yer de o şüpheliyi aradığı belirtildi.