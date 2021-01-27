Akşener’den Erdoğan ve Bahçeli’ye ‘Perinçek’ göndermesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

HDP Esenyurt binasındaki bölücübaşı Öcalan’ın posteri ile ilgili açıklama yapan Akşener, “Bu Cumhur İttifakı gerçekten bir acayip… HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar ama seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar. Yana yakıla, ‘HDP kapatılsın’ diyorlar ama, bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar” diye konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Türkiye, vatandaşlarının refah içerisinde yaşatmaya muktedir bir ülkedir. Parası vardır, kaynakları vardır. İktidardan beklentimiz, ülkenin kaynaklarını, vatandaşımızın sağlığı, huzuru ve refahı için kullanmasıdır. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan,

* Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde, yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurdu. Aylardır ısrarla takip ettiğimiz, esnafımızın şikayetçi olduğu bu konuda, atılan adımı, doğru buluyoruz.

* Bu adım doğru olmasına doğru, ama maalesef yetersiz .Geçtiğimiz 14 Aralık'ta bir basın açıklaması yapmış ve iktidardan, esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi için, bir dizi talepte bulunmuştuk.

* Demiştik ki; “Mart 2020'den sonra alınan kredilerin, geri ödeme süreleri bir yıl uzatılsın, bu nedenle doğacak faizi de Hazine karşılasın. ”Bu talebimizde ısrarlıyız.

Biz diyoruz ki; Ötelenecek krediler Halk Bankası ile sınırlandırılmasın. Erteleme süresi 6 ay yerine, 1 yıl olsun. Ayrıca ötelemeden kaynaklanacak faiz yükü, bankalarla yapılacak bir anlaşma çerçevesinde, Hazine tarafından karşılansın.

* Yalnız burada, dikkatinizi çekmek istediğim ilginç bir durum var. Esnafımızın kredi borçlarını erteleme kararı aldığına göre, Sayın Erdoğan, piyasa şartlarını biliyor olmalı, değil mi? Ancak nedense, bu karara rağmen, çıktı dedi ki; “Bazı dostlar diyorlar ki, dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor.

* Kapanan falan yok, her şey ortada. ”Aynen böyle dedi…E, ben de şimdi doğal olarak, kendisine sormak istiyorum: Eğer işler yolundaysa, ve her şey de ortadaysa, kredi taksitlerini neden öteliyorsun?

* Yok eğer esnaf zordaysa, ve ödemelerini öteliyorsan, o halde nasıl oluyor da, işler tıkırında diyorsun? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Sayın Erdoğan? Dava arkadaşlarım; 2020 yılında, 40 binin üzerinde gerçek kişi işletmesi ve şirket kapandı.

* Kaldı ki, resmi kapanma işlemi zaman aldığı için, fiilen kapanan işletme sayısı, maalesef bunun çok üzerinde.

* Ayrıca, kriz dönemlerinde kurulan şirket sayısının artması, kimseyi yanıltmasın. Böyle dönemlerde, borçlarını ödeyemediği için, birçok firmanın kredibilitesi bozulur.

* O nedenle firmalar, iş yapabilmek ve bazı yükümlülüklerden kaçınmak için, çareyi yeni şirket kurmakta bulurlar. Sayın Erdoğan'a şiddetle tavsiye ediyorum; Tespitlerini sağlam analizlere dayandır. Danışmanlarının kulağına üfledikleriyle, milletimizin huzuruna çıkıp, yalan yanlış konuşma. Veriler ortadayken, “Kapanan işletme yok.” demek en hafif tabiriyle ciddiyetsizliktir.

* Çaresizlikten kurulan şirketlere bakıp, “İşler tıkırında.” demekse, düpedüz cehalettir. Dahası var. Eylül sonu itibarıyla, istihdamımız 896 bin kişi azaldı. Geniş tanımlı işsizlik ise, 10 milyon 600 bin kişiye ulaştı.

* Sayın Erdoğan; Madem bu kadar iş imkânı var, Madem yeni yeni şirketler kuruluyor, Madem ekonomi şaha kalktı gidiyor, E o zaman, neden istihdam sürekli azalıyor?

* Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namı diğer “Kısmen İktidar”, Sayın Cinping Perinçek,“Müslümanım” diye diye gezen Sayın Erdoğan'ı da, “Türk Milliyetçisiyim” diye diye gezen Sayın Bahçeli'yi de, nasıl olduysa esir almış.

* 5 müteahhit yüzlerce milyarlık ihaleleri indirirken ihale şampiyonu ama iş vergiye geldi mi ara ki bulasın. Hiç mi kuldan utanmıyorsunuz, hiç mi yüzünüz kızarmıyor, yazıklar olsun size.

“İLK SEÇİMDE MİLLETİMİZ İKTİDAR OLACAK”

* Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Tüm olanlara rağmen kimse umudunu yitirmesin. Türkiye, potansiyeli olan büyük bir ülkedir. Kaynakları olan büyük bir ülkedir. Yeter ki milletin hazinesi eşe, dosta, yandaşa değil, milletimize aktarılsın.

* Sayın Erdoğan ve AK Parti zihniyeti bunu yapamaz. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemizi zenginliğe taşıyamaz. İlk seçimde milletimiz yeniden iktidar olacak. Bu gerçeği gördüğü için milletimiz sokaklarda yolumuzu kesip bizimle dertleşiyor. İYİ Parti her geçen gün büyüyor. Artık millet bizi çağırıyor.

“HDP BİNASINDA APO POSTERİ ÇIKINCA ŞAŞIRIYORLAR”

* Bu Cumhur İttifakı gerçekten bir acayip… HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar ama, Seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar.

* Yana yakıla, “HDP kapatılsın.” diyorlar ama, bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar. Nitekim bunlara sorarsan, En büyük Türk, en has Müslüman kendileridir ama, “Müslüman Türküm” dediği için, zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar.

* Böyle cıvıklık, böyle ciddiyetsizlik olmaz .Böyle devlet yönetilmez. Yazıklar olsun. Ayrıca ortada bir de, Çin'le 2017 yılında yapılmış bir, “Suçluların İadesi Anlaşması” var.