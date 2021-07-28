İYİ Parti konvoyunda korkutan kaza…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Van gezisinde eşlik eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın içinde bulunduğu araç İpekyolu ilçesinde kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre; bugün öğlen saatlerinde Van’dan İpekyolu ilçesine doğru hareket eden konvoyda yer alan Türkkan'ın içinde bulunduğu araç ticari bir minibüs tarafından sıkıştırıldı. Lütfü Türkkan’ın bulunduğu aracın şoförü yoldan çıkmamak için direksiyonu kırdı ve hemen yanındaki zırhlı polis aracına (Ejder Yalçın) çarptı.

Ciddi şekilde hasar alan araçta arka koltukta oturan Türkkan’ın herhangi bir yara almadan kazayı atlattığı ve sağlık dururmunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa süreli paniğin yaşandığı kaza sonrası Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Van programına devam etti.