İYİ Parti’den ‘Akflix’ videosu

İYİ Parti’nin resmi sosyal medya hesabında “Bu bir Akflix yapımıdır” ifadesiyle tanıtım filmi yayımlandı.

“Ne yazık ki gerçek hikayelere dayanmaktadır” diye başlayan videoda, ‘Sipariş edildiği söylenen aşılar’, ‘Geri dönmeyen gri pasaportlular’, ‘128 milyar dolar’, ‘Damat bakan’, ‘3600 ek gösterge’, ‘Milletimize verilen sözler’ vurguları yapıldı. Bir film fragmanı gibi lanse edilen videonun sonunda, filmin ismi “İllüzyonist, Kayıplar Ülkesi” olarak açıklandı.

TÜRÜ DRAM, SÜRESİ 19 YIL

İYİ Parti, videoyu şu ifadelerle paylaştı:

“Bu akşam ne izliyoruz: Sn. İllüzyonist Tür: Gizem, Dram, Gerilim Süre: 19 yıl Akflix'in katkılarıyla Kayıplar Ülkesi'nde yaşananları izlemekten çok sıkılmadık mı?”

AKŞENER “BÜYÜK İLLÜZYONİST” DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Büyük illüzyonist” ifadesini kullanmıştı.

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