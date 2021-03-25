İYİ Parti’den ‘Andımız’ için kanun teklifi

Danıştay'ın okullarda andımızın okunmasını engelleyen kararına bir tepki de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti milletvekilleri Fahrettin Yokuş, Ayhan Erel, Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, İmam Hüseyin Filiz TBMM Başkanlığı’na ilköğretim okullarında öğrenci andı okunması için kanun teklifi sundu.

Bu kanun teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında, Öğrenci Andı'nın söylenmesinin kanun seviyesinde düzenlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

“KANUN TEKLİFİNİN KANUNLAŞARAK KALICI OLMASINI ARZU EDİYORUZ”

Meclis'te açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nuhoğlu, “Doksan seneye yakındır yönetmelikle okutulan Andımız'ın, bundan böyle ‘İlköğretim Okullarında Öğrenci Andı Okunması Hakkında Kanun Teklifi'nin kanunlaşarak kalıcı olmasını arzu ediyoruz” diyerek taleplerini dile getirdi.

“TÜRKLÜKTEN HİÇ KİMSE RAHATSIZLIK DUYMAMALIDIR”

Anayasa’da yer alan hükümlere uymanın her Türk vatandaşı için ama öncelikle devleti yönetenler için bir mecburiyet olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “Türklükten hiç kimse rahatsızlık duymamalıdır. Anayasa’nın başlangıç kısmında yer alan ve 2’nci maddedeki hükümle de değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen metinde ‘Türk' kelimesi, dokuz defa tekrarlanmıştır. Devletin temel kanunu olan Anayasa’mız, bütün etnik unsurları ‘Türk' kabul etmiştir. Bu Anayasa varken Türk’ü etnik unsurlardan biri saymak, büyük bir yanlışlıktır” ifadelerini kullandı.

“'TEK BAYRAK', TÜRK BAYRAĞIDIR, ‘TEK DEVLET' TÜRK DEVLETİDİR, ‘TEK MİLLET' TÜRK MİLLETİDİR”

Nuhoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatıp eleştirerek sözlerine şöyle devam etti:

* Bazı siyasetçiler için söylüyorum: ‘Tek bayrak', Türk Bayrağı'dır. ‘Tek devlet', Türk devletidir. ‘Tek vatan', Türk vatanıdır. ‘Tek millet', Türk milletidir. Türk milletini sevmek, gelişip yükselmesini istemek de Türk milliyetçiliğidir; ırkçılıkla, kavmiyetçilikle kesinlikle karıştırmamak gerekir.

“CUMHURBAŞKANI'NIN, ‘BİZİM TEK ANDIMIZ, İSTİKLAL MARŞI'MIZDIR' İFADESİ DOĞRU DEĞİL”

Cumhurbaşkanının söylediği ‘Bizim tek Andımız, İstiklal Marşı’mızdır; bundan tavizimiz yok' ifadesi doğru bir ifade değildir. Türk Dil Kurumu'na göre ‘And' ‘Tanrı'yı tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin', ‘Marş' ise ‘Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası' demektir.

“İSTİKLAL MARŞI'MIZ, ANDIMIZ DEĞİLDİR”

* ‘And' ile ‘Marş', işte bu tarifte yerini buluyor. İstiklal Marşı’mız, bizim Türk milleti olarak milletimizi simgelemek için düzenlenmiş bir müzik parçasıdır, bizim andımız değildir.

* Ümit ve cesaret veren, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesindeki ruhunu ve duygularını anlatması için bestelenmiş edebi bir metindir. Milletin bütünü tarafından okunur ve okunduğu zaman ayakta saygıyla söylenir veya dinlenir.

“ANDIMIZ, AYNI ZAMANDA TOPLUMSAL BAĞLILIK VE AİDİYET YEMİNİDİR”

* Andımız, kişiliğin oluştuğu kimlik tanıma sürecinde olan çocuklarımızın, millet olma şuurunu kazanmasına vesile olan, önemli ve hedef belirleyici nitelikte bir metindir.

* Sadece ilköğretim okullarında okutulur. Milli birliği güçlendirmek amacıyla okunan bu metin aynı zamanda toplumsal bağlılık ve aidiyet yeminidir.

“ANDIMIZI OKUYAN NESİLLER OLMAZSA İSTİKLAL MARŞI'NA SAHİP ÇIKAN NESİLLER DE OLMAZ”

* İstiklal Marşı'na taraftar olup Andımıza karşı çıkmak ve ‘İstiklal Marşı bize yeter' demek çelişkili bir durumdur. İstiklal Marşı, Andımızın alternatifi olamaz. İkisi birlikte varlığını sürdürmelidir. Andımızı okuyarak yetişen nesiller olmazsa İstiklal Marşı'na sahip çıkan, saygı duyan ve söyleyen nesiller de olmaz.

“HER PARTİNİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ”

Bu kanun teklifinin bir siyasi partiye ait olmadığını belirten Nuhoğlu, “Açıkladığımız gerekçede de ifade edildiği gibi bütün siyasi partilerimizde yer alan, konuya duyarlı milletvekillerinin ortak arzusu niteliğindedir. O bakımdan hepsinin desteğini bekliyoruz. Kanunlaşması halinde tartışmanın sona ereceğine ve Türk milletini sonsuza kadar, hür ve mutlu yaşatma önceliği olacak nesillerin yetişeceğine inanıyor, saygılar sunuyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.