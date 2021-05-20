İYİ Parti’den AP raporuna kınama: Yok saymaya davet ediyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP) ilk defa bir Türkiye raporunda ülkücü hareketin (Bozkurtlar) ‘AB terör örgütleri listesine eklenmesi’ fikrini gündeme taşıdı. İYİ Parti, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

“TÜRK MİLLİYETÇİLERİ YAŞADIKLARI ÜLKELERİN YASALARINA SAYGILI DAVRANIR”

Rapor ve teklifin, medeni dünyanın kabul edemeyeceği derecede “ilkel” ve “haksız” olduğunu savunan İYİ Parti, “Avrupa ülkelerinde dayanışma amacıyla örgütlenen Türk milliyetçileri, yaşadıkları ülkelerin yasa ve geleneklerine saygılı davranır. Sözgelimi Almanya'da, ‘Nasyonalizm' yani ‘Milliyetçilik', Nazi tecrübesinden ötürü yasaklandığı için, o ülkede kendilerini ‘Patriot' yani ‘Vatansever' olarak tanımlarlar” ifadelerini kullandı.

“BU RAPORU KINIYORUZ”

İYİ Parti'nin açıklaması şöyle devam etti:

* O ülkelerin sivil toplum kuruluşlarının toplantılarında rastlanmayan şekilde, her programlarında, yaşadıkları ülkenin bayrağını da mutlaka bulundururlar. Böylesi bir saygı ve özen, Avrupa Parlamentosu'ndan da benzer bir saygı ve özeni hak eder. Avrupa medeniyeti, fikir ve kanaat özgürlüğü konusundaki hassasiyetiyle övünür.

* Bu rapor ve önerisi, medeni dünyanın vazgeçilmez kabul ettiği fikir ve kanaat özgürlüğüne ağır bir darbedir. Avrupa Parlamentosu'nun bu raporunu kınıyor, bağlantılı olarak, Avrupa Birliği'ni, bu raporu yok saymaya, hayatın her alanında ürettikleriyle ülkelerinin kalkınmasında pay sahibi olan Türklerin, fikir özgürlüğü ve örgütlenme hakkını teslim etmeye çağırıyoruz.