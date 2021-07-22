İYİ Parti’den Erdoğan’a yanıt: Bir kez daha yanlış bilgi aktarıldığı ortadadır

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde İYİ Parti heyetinin protokolde son sıraya yönlendirilmesine ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın İYİ Parti’nin de Kıbrıs’a davet edildiği yönündeki açıklamasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da yapılan törenlere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine, Akşener'i temsilen, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun katıldığını hatırlatan Poyraz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“SON SIRAYA YÖNLENDİRİLDİK”

*Tören alanında protokol sıralarının, Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel misafirleri de dahil olmak üzere, Ankara'dan giden heyete ayrıldığı gerekçesiyle, KKTC Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak giden heyetimizin, protokolde son sıraya yönlendirilmesi, ne diplomatik ne de siyasi geleneklere uygun düşmemiştir.

*Bunun üzerine, İYİ Parti'yi temsilen Lefkoşa'ya giden Sayın Paçacı ve Sayın Tatlıoğlu, tören alanını terk edip, Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret ederek, Ankara'ya dönmüşlerdir.

“TALİHSİZLİK”

*Hal böyleyken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada; İYİ Parti'nin de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildiğini ifade etmesi talihsizliktir. Zira, bazı siyasilerin özel olarak davet edildiği törene, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ya da İYİ Parti adına bir davet gelmemiştir.

“CUMHURBAŞKANI'NA BİR KEZ DAHA YANLIŞ BİLGİ AKTARILDIĞI ORTADA”

*İşin özeti, kim ya da kimler tarafından olduğunu bilemeyiz ama Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha yanlış bilgi aktarıldığı ortadadır. Kandırmaya alışık kadrolarla çalışmayı tercih eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tören daveti konusunda da yakınındaki isimlerce kandırıldığını üzülerek görmekteyiz.

İlginizi Çekebilir Afgan akınıyla ilgili Erdoğan'dan çağrı: Lütfen sahip çıkın