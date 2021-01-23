İYİ Parti’den Erdoğan’a yanıt: Buyurun, her şey ortada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş insanlarına hitaben yaptığı konuşmada sarf ettiği “Bazı dostlar, bugün de geldi yanıma, diyorlar ki ‘dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor'. İşte açıklıyorum rakamı, kapanan falan yok. Ki bunlar öyle sıradan şirketler falan da değil. Bunlar güçlü şirketler, ihracat yapıyorlar. Her şey ortada” sözlerine İYİ Parti’den videolu yanıt geldi.

“BUYURUN, HER ŞEY ORTADA”

Erdoğan’ın o sözlerine karşılık İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in il ziyaretlerinde esnafla konuşmalarına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya aracılığıyla yanıt veren İYİ Parti, “Taklacı saray danışmanlarını değil, gerçek dostlarını, ısmarlama rakamları değil, milletin sesini dinlemesini tavsiye ediyoruz. Buyurun, her şey ortada… Ama birileri kendini kandırdığı gibi vatandaşı da kandırabileceğini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

“8 AYDIR İŞ YERİM KAPALI, GÜNLÜK SİFTAHIM 1 LİRA 35 KURUŞ”

Paylaşılan videoda Erdoğan’ın sözlerinin ardından esnafın şu sözleri yer aldı:

* Benim iş yerim kapandı. Ben özel öğrenci yurdu işletmecisiyim. 13 Mart’tan itibaren kapandı. 8 aydır iş yerim atıl bir vaziyette duruyor. 8 aydır, aylık benim 15 bin lira kiram, borcum var. Yani bu şu ana kadar 120 bin lira oldu. Benim ödeme gibi bir imkanım yok. Yani hani ‘iflas ettik, battık, batıyoruz’ diyorlar ya. Ben artık iflas ettim, battım. 24 yaşındayım, 130 bin lira borcum var.

* Özellikle AK Parti olmak şartıyla, gelip de kapımızı çalıp; siz de ne yiyip, ne içiyorsunuz diyen olmadı. Arkamızı arayan soran olmadı. Bizi mağdur bıraktılar. Arkamızı arayan soran olmadı. Bizi mağdur bıraktılar. Şimdi de corona virüsten dolayı maalesef işlerimiz yok, yatıyoruz.

* Her şeyimiz eksik. Suyu ödesek, elektriği ödeyemiyoruz. Yazıklar olsun bunlara ya. Vallahi yazıklar olsun. Bedavaya çalışıyoruz, bedavaya. 12 saat 2 bin 300 liraya çalışıyoruz. Sonra asgari ücreti bir ay düşünüyorlar zam yapalım mı, yapmayalım mı? 300 lira mı olsun, 400 lira mı olsun? Bu mudur yani Türkiye?

* 1 lira 35 kuruş siftah yaptım, fatura tahsilatı yaptım.

* Şöyle bir sıkıntı var; ilk de Kısa Çalışma Ödeneği’ni (KÇÖ) yatırdılar. Nisan ayından önce sigortalı olan personele KÇÖ yaptılar. Ama sonradan bu Ağustos’ta yok, Aralık’ta veya Ağustos’ta kapattıklarında ücretsiz izne çıkardığımız personele herhangi bir şekilde devlet yardımı alamıyoruz.

AKŞENER: ERDOĞAN’IN KEYFİ YERİNDE OLABİLİR AMA…

İYİ Parti’nin paylaştığı videoda Akşener’in daha önceki grup konuşmasında söylediği şu sözlere yer verildi:

* Sayın Erdoğan’ın keyfi yerinde olabilir. Etrafını sarmış danışmanların yalanlarıyla kendini oyalıyor olabilir. Ama saraydakiler sefa sürerken olan milletimize oluyor.

* Sayın Erdoğan yazlık saray peşindeyken olan; esnafımıza, emeklimize, çiftçimize, işsiz gençlerimize oluyor.

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