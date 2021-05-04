İYİ Partili Ataş: Şovla dağıtılan patates, soğan çöpe gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığı ile satın alınan ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılan patates ve soğanların, siyasi şova dönüştürüldüğünü ifade eden Ataş, bu durumun ne üreticiye ne de tüketiciye fayda sağladığını söyledi.

DAĞITILAN PATATES VE SOĞAN ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ!

Vatandaşlara dağıtılan patates ve soğanların büyük kısmının çöpe gittiğini ileri süren Ataş şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı 9 Nisan 2021 tarihinde soğan ve patates stok artışını önlemek için geçen hasat döneminden üreticilerin ellerinde kalan soğan ve patatesleri alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacağını beyan etti. O tarihten itibaren üreticiden alınan patates ve soğanlar Türk Bayrakları ile süslenmiş kamyonlarla adeta resmi tören yapılırcasına siyasi şova dönüştürülerek vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştır. Bu süreçte patates üreticilerden gelen bilgiler ve basında yer alan haberler üreticilerin mağduriyetinin giderilmediğini yönündedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise aldıkları patates ve soğanın çürümeye başladığını ve büyük kısmını çöpe gittiğini iddia etmektedir”

“ÜRETİCİLERİMİZİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİDİR”

Elma üreticilerinin de zor durumda olduğunu ifade eden Milletvekili Ataş, “Elma üreticilerimiz de patates ve soğan üreticilerinin yaşadığı sorunları yaşamaktadır. Ekonomik krizde vatandaşın alım gücünün düşmesinden ve Pandemi sürecinin uzamasından dolayı, üreticilerimizin tonlarca ürünü ellerinde kalmıştır. Zaten zarar eden üreticilerimizin giderlerine birde depolama maliyeti eklenmiştir. Şehir ve ülke ekonomisine katkı sunmak için, ekonomik krizde bile zarar etme pahasına üretim yapmaya çalışan üreticilerimizin mağduriyetleri giderilmelidir” dedi.

ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINI BAKAN'A SORDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çağrıda bulunan Ataş, “Üreticilerin depolarında geçen hasat döneminden kalan patates ve soğanın ne kadar olduğu tespit edilmiş midir? Üreticilerden toplamda ne kadar patates ve soğan alınmıştır? Alınan patates ve soğanlar kaç kişiye verilmiştir? Toplamda üreticilere ne kadar bir destek sağlanmıştır? Alınan patates ve soğanlara sağlık ve kullanılabilirliği yönünden inceleme yapılmış mıdır?

Elma üreticilerimizin ellerinde kalan ürünlerinin bakanlığınız tarafından alınıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına yönelik bir düşünceniz var mıdır? Elma üreticilerinin depolarında geçen döneminden kalan ne kadar ürünün olduğuna yönelik bir tespit çalışması yapılmakta mıdır? Elma üretiminin maliyeti konusunda bir çalışması yapılmış mıdır? Yıl içerisinde üretilen elma, patates ve soğanın ne kadarı ihraç ediliyor? Ne kadarı iç piyasada tüketiliyor?” diye sordu.