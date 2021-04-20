İYİ Partili Aylin Cesur’dan iktidara sert eleştiri: Nisan da kanlı nisan oldu

Corona virüsü salgınının yönetimindeki sorunlara dair TBMM'ne araştırma önergesi veren İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, pandemi süreci hakkında hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Normalleşme adımlarından sonraki durumu değerlendiren Cesur şunları söyledi:

* Kontrolsüz normalleşmenizden beri görülen vaka 1 milyon 677 bin 252, bunların 1 milyon 83 bin 423'ü Nisan ayında. Kontrolsüz normalleşmeden beri görülen can kaybı 7 bin 698, bunların 4 bin 882'ü Nisan ayında. Yani geçen hafta mart için, kırmızı mart demiştim ya; nisan da artık kanlı nisan oldu.

* Salgında 400. günü aştık ama vakaların 4'te 1'i; ölümlerin 8'de 1'i son 20 günde oldu. Nüfusumuz dünyanın yüzde 1.1'i, Dünya'daki günlük vakaların yüzde 7-9'u bizde. Son 1 haftadır milyon kişiye düşen vakada tartışmasız dünya 1.’siyiz.

* Bunlar ne demek biliyor musunuz tıp insanları için? Bu bir utanç tablosudur ve bir işe yaramıyor adına ne koyarsanız koyun aldığınız tedbirler demek.

“HASTANELERDEN GELEN SESLER CANIMI ACITIYOR”

Hastanelerde günden güne artan yoğunluğu değerlendiren Cesur, şöyle konuştu:

* Ölümlerde günde 300'ün üstündeyiz ve daha da artacak bu zirve değil. Bu büyük kriz, 10 gün içinde hastanelere yansıyor. Ve hastanelerden gelen sesler benim canımı acıtıyor doktor olarak.

* ‘Hastaneler dolacak’ demiştik doldu, ‘yoğun bakıma hastalar seçerek alınır’ demiştik, öyle oldu ve ‘acil servisler COVID tedavisi alan hastalarla taşar’ dedik, taştı. Hastaneler kapasite arttırmaya çalışıyor, yemekhaneleri kullanır haldeler.

* ‘Kapatmayın’ diye feryat figan ettiğimiz numune ve diğer hastanelere ihtiyaç var şimdi. 1 yıldır her gün bağırdık bu güne gelmeyelim diye ya; geldik işte. Ne mi kaldı? İtalya gibi İspanya gibi yerlerden ceset toplar hale gelmemiz kaldı geriye.