İYİ Partili Aytun Çıray: Bir medya darbesiyle karşı karşıyayız

KRT TV’de ‘Şimdiki Zaman’ programına konuk olan İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ve gözaltılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BU NE BİR MUHTIRA NE DE BİR BİLDİRİDİR”

Emekli amirallerin yayınladığı metni bildiri olarak kabul etmediğini aktaran Çıray, şunları söyledi:

* Bildiri olması için arkasında kamu gücünün olması gerekir. Dolayısıyla uzun yıllar devlette önemli görevlerde bulunmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli mensuplarını kaygılarını dile getirdiği bir tavsiye mektubu, bir bilirkişi önerisi yani adını siz koyun.

* Ama bu ne bir muhtıra ne de bir bildiridir. Eğer bir bildiri arıyorlarsa Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet sitesine girsinler, bildiri orada yazıyor. Emekli amirallerin yayımladığı yazıyı okudum dikkatle içeriğiyle hem fikirdim, bırakın darbeye ait bir şey imasını dahi görmedim.

“BİR MEDYA DARBESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Medyanın tutumunun Balyoz, Ergenekon davalarında oluşan tutum ile aynı olduğunu belirten Çıray şöyle konuştu:

* Asıl bizi dehşete düşürmesi gereken şey, Balyoz, Ergenekon davalarının süreçlerinde olduğu gibi birden bire mevzuhur kalemler, televizyon sözcüleri dün akşam birden bire ortaya fırladılar.

* Ve aynı o zaman olduğu gibi sanki adeta yeniden bir FETÖ senaryosunu izliyormuşçasına bunlar konuşmaya başladılar. O kadar çok gürültü çıkartıyorlar ki esasen metnin içeriği hakkında hiç konuşulmasını istemiyorlar.

* Metinde ne yazdıklarını eminim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şu anda halen bilmiyor. Emekli amiraller görüş açıklamış, bunlar ne yapacaklardı Covid-19 hakkında mı görüş açıklayacaklardı?

* Bundan bir yıl önce büyükelçiler bu mektupta yazılanların aşağı yukarı aynısını söylemişlerdi, ne için ona hiç kimse ses çıkarmadı? O zaman ilk darbenin adını koyalım. Bir medya darbesiyle karşı karşıyayız. Şimdi Yargıtay’dan bir hakim çıkıp canlı yayınlara katılabiliyor.

* Dünyada böyle bir şey nerede görülmüş? Yargıtay bildiri yayınlıyor, Jandarma Genel Komutanlığı bildiri yayınlıyor. Biz Yargıtay’ın bildiri yayınlamasına alışığız. Eskiden de çağırıyorlardı 28 Şubat’ta bunların hepsi oraya gidiyorlardı.

“ORGENERAL BÜYÜKANIT’IN GECE MUHTIRASINI NE İÇİN KABUL ETTİNİZ? NİYE YARGILAMADINIZ?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘104 amiralin bildirisi’ hakkında yaptığı konuşmalara yanıt veren Çıray sözlerine şöyle devam etti:

* Ne diyor Cumhurbaşkanı, ’emekli kamu görevlisinin böyle bir yola tevessül etmeye hakkı yoktur’. Ben milletvekili olmadan önce emekli bir kamu görevlisiydim yani kapıyı kapatıp ölmeyi mi bekleyecektim?

* Cumhurbaşkanı diyor ki, ‘ Ancak geçmiş darbeler ve bildirilerle dolu bu ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez’ o halde Orgeneral Büyükanıt’ın gece muhtırasını ne için kabul ettiniz? Niye yargılamadınız? Darbeler arasında seçim mi yapıyorsunuz?

* Cumhurbaşkanı ‘Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz’ diyor. Bana göre ifade özgürlüğü. Anayasa’nın 26’ıncı maddesine göre, hiç tartışmasız. Ben darbe imasını bu metnin hiç bir yerinde görmedim.

“PARTİDE FİİLİ BİR GÖREVİ YOK”

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz’ın “Bildiriyi yazdığı iddia edilen emekli amiral Ergun Mengi, iddia edildiği gibi İYİ Partili ya da İYİ Parti’nin danışmanı mıdır?” sorusunu Çıray şöyle yanıtladı:

* Ben kendisiyle hiç karşılaşmadım. Biz başkanlıklar olarak ben de milli güvenlikten sorumlu başkanken bir çok güvendiğimiz kurmay subaylarımızla, büyük elçilerimizle ve zaten partimizde olan büyükelçilerle konuşarak çalışıyorduk.

* Bu değerli amiral, muhtemelen böyle bir çalışmaya katkı yaptı. Ama benim bildiğim kadarıyla partiye üye değil. Kendiliğinden bir süre sonra çalışmalarını öne sürerek bu görevde yapamayacağını söylemiş. Ama partide fiili bir görevi yok.

“DÜŞÜNCELERİNİN BENDEN FARKLI OLMADIĞINI ÇOK NET BİLİYORUM”

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in emekli amirallerin bildirisini ‘zevzeklik’ olarak tanımlaması ve parti genel merkezi ile kendisinin farklı görüşlerde olduğu iddiaları hakkında da konuşan Çıray, şu ifadeleri kullandı:

* Biz Sayın Akşener’le yanılmıyorsam 24 yıldır tanışıyoruz. Demokrasi ve Türkiye’nin kahraman evlatlarıyla ilgili düşüncelerinin benden farklı olmadığını çok net biliyorum.

* Kendisiyle ben bugün geldim Ankara’ya kendisiyle bu konuyu henüz yüz yüze konuşmuş değiliz.

* Kendisine şu ya da bu şekilde başka bir bilgi gelmiş olabilir ama benim telefonla kısa görüşmemden çıkardığım şudur, Sayın Akşener, bunun bir gece vakti, bir kaç kişi tarafından aynı anda sızdırılmasını kast etmiş. Yani adeta bu onun bir yanlış anlamaya neden olacağından endişe etmiş.

“HANGİ KONULARDA PAZARLIK YÜRÜTÜLÜYOR?”

Çıray, AKP ile Biden yönetimi arasında pazarlık iddialarını gündeme getirdi. “Suriyelilerle birlikte ülkeye büyük bir terör girişi oldu” diyen Çıray şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’de bir de tüm bunların üstüne hilafet söylemi başladı şimdi. Bence biraz dikkatlerimizi ve tartışmalarımızı bunun üzerine çekmemiz gerektiğini düşünüyorum.

* Geçenlerde Biden’ın AB’ye gönderdiği mesaj çok önemli. Türkiye’nin bunları konuşması lazım. Belki de bunları konuşmamızı istemiyorlar.

* Biden diyor ki ‘acele etmeyin, anlaşmalı bir noktaya gidiyoruz, Türkiye’yi dışlamayalım’ Hangi konularda pazarlık yürütülüyor? Biden’le telefonla konuşulmuyor ama kapı arkasından başka bir şeyler mi konuşuluyor?

* Türkiye bunları bilmek ister. Dolayısıyla bütün bunların her birisi gündem. Bütün bu gündemlerin her birisi ekmeğinizi etkiliyor, fakiri fukarayı etkiliyor.

* Bütün bu yanlış dış politikalar, FETÖ’den bu yana devam eden hukuksuzluklar sonunda her geçen gün Türk milletini daha da fakirleştiriyor. 10 bin dolar kişi başı milli gelirden 6-7 bin dolara düştük.