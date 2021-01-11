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İYİ Partili başkan isyan etti: Hizmet yapmamızı engelliyorlar

Trabzon'un Yomra ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yapımına başlanan çok amaçlı salonun inşaatında harcanmak üzere belediyeye ait dört daireyi satarak gelir etmek istedi. Ancak bu teklif mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP'li üyeler tarafından kabul edilmedi. İlçeye yapılan hizmetlerin engellendiğini söyleyen Bıyık, "Daireler orada çürüsün, başkan hizmet yapamasın düşüncesiyle hareket ediyorlar" dedi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 08:32, 11/01/2021
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İYİ Partili başkan isyan etti: Hizmet yapmamızı engelliyorlar

Yomra’da eski düğün salonunu yıkarak aynı yere içinde, bir adet konferans salonu, bir adet düğün salonu, bir adet çok amaçlı mini salon (nişan, kına vb. faaliyetler için) ve zeminde otopark olan bir salon yapmak için çalışmalara başlayan İYİ Partili belediye, bu projesine para kaynağı yaratmak için dört adet daireyi satmak istedi.

Meclis toplantısında gündeme gelen daire satışı konusu, AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmedi. Daire satışını Meclis’ten geçiremeyen Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, hizmet yapmalarının engellendiğini söyledi.

İlçe halkına nitelikli hizmet sunmak için çalıştıklarını kaydeden Bıyık, şunları söyledi:

– İnsanımıza yakışmayan mezbelelik vaziyette bir düğün salonu vardı. Burayı yıktık, aynı alanda çok amaçlı salon yapıyoruz. Finansman temini sağlamak için belediyemize ait dört adet dairenin satışını istedik. Maalesef Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran grup buna engel oldu. Her türlü engellemeye rağmen burayı yapacağız.

BİZ RESMİYET KAZANDIRDIK

– Önceki dönemde belediyeye ait arsanın trampa (takas) edilmesi suretiyle bu daireler elde edilmiş. Önceki dönemde yapılan bu trampa olmasa, belediyeye ait dairelerin içinde bulunduğu bloklar, o firma tarafından yapılabilir miydi? Ben göreve geldiğimde bu daireler resmiyette yoktu. Biz resmiyet kazandırdık.

– Belediyenin falanca sitede dairesinin olmasının sokaktaki vatandaşa bir faydası yok. Ben o çok amaçlı salonu kendime değil, bu halka yapıyorum. Allah’ın izniyle biz o salonu tamamlar halkımızın hizmetine sunarız lakin bu hizmete engel olmaya çalışanları bu millet unutmaz. Diğer belediyeler bu tür mülk satışlarını rahatlıkla yaparken bizim satış talebimize ‘hayır’ deniliyorsa, bunun açıklaması şudur: Bizim hizmetlerimiz engellenmek isteniyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz.

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