İYİ Parti’li Çıray, Fahrettin Koca’ya sordu: 1,5 milyon doz biontech aşısı kimlere yapıldı

Türkiye'ye geldiği belirtilen 1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşılarının imtiyazlı bazı AKP yöneticilerine ve kesimlerine yapıldığı iddialarını İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

“TÜRKİYE'YE 1,5 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISI GÖNDERİLMİŞ”

Önergede Çıray, Alman Pfizer/Biontech işbirliği ile üretilen ve etkinliği yaklaşık %94,5 olan aşılar ile ilgili 31 Aralık 2020'de 4,5 milyon dozluk anlaşma yapıldığının ve Mart sonuna kadar bu aşıların ülkemize geleceğinin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre aşının temininde ve tesliminde bir gecikme olmayacağının, geldiğinde de risk gruplarına göre sırayla uygulanmaya devam edeceğinin söylendiğini açıklayan Çıray, “Avrupa Birliği tarafından AB kaynaklı aşıların hangi ülkelere ne kadar gönderildiğinin açıklandığı belgede Türkiye'ye 1,5 milyon doz aşının çoktan geldiği ortaya çıkmıştır” dedi.

“AŞI MESELESİ DE SONUNDA BİR SIKANDAL HALİNE GELMİŞTİR”

Çıray sözlerine şöyle devam etti: “Aşı meselesi de sonunda bir skandal haline gelmiştir. Artık şeffaflık ve güvenilirlikle yakından uzaktan bir bağı kalmayan AKP yöneticilerinin el altından aşı getirtip kendi üyelerine ve seçmenlerine yaptırıyor iddialarına dahi şaşırılmayacak duruma geldik. Artık adaletten yoksun, insan sağlığının önemini dahi siyasal islamist takıntılarına göre sınıflandırıp öncelik tanıyan bir iktidarla karşı karşıyayız.”

Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya cevaplaması için şu soruları yöneltti.

“AKP KONGRELERİNDEKİ RAHATLIĞIN SEBEBİ BU AŞILAR MI?”

1- Türkiye'ye 1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşısının geldiği doğru mudur?

2- Avrupa Birliği tarafından paylaşılan belgeye göre Türkiye'ye çoktan geldiği belirtilen 1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşısı kimlere yapılmıştır? Bu kişileri kim, hangi risk ölçütlerine göre belirlemiştir?

3- Topluma mesafe ve hijyen önlemlerinin gevşetilmemesi gerektiği uyarılarının defaatle yapıldığı ve salgın rakamlarının giderek arttığı bir süreçte AKP'nin geçtiğimiz haftalarda bulaşmaya çok müsait, lebalep kongreleri rahatlıkla gerçekleştirebilmesinin nedeni bu aşıların AKP'lilere yapılmış olması mıdır?

4- Şu ana kadar Çin/Sinovac aşısı dışında Türkiye'ye gelen başka aşılar var mıdır? Varsa bunlar hangi aşılardır ve kimlere hangi kriterlere göre yapılmıştır?