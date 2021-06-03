İYİ Partili Çulhaoğlu: Hükümet, AKP’ye yakın olanların ürününü aldı

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, çiftçinin elinde kalan yemeklik patates ve kuru soğanın satın alınması için muhalefet milletvekilleri olarak hükümete baskı yaptıklarını ve çiftçinin feryadını duyurmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

– Bu süreç aylar sürdü. En sonunda iktidar bu serzenişlerimizi görmüş ve üreticilerimizin feryatlarını geçte olsa duymuş olacak ki; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzası ile Üreticilerimizin elindeki arz fazlası yemeklik patates ve kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından alınması için “İVEDİ” damgası ile 8 Nisan 2021’de 81 İl Valiliği’ne bir yazı gönderdi. Ancak, her işlerinde olduğu gibi bu konuda da taraftarlarına öncelik sağlayan AKP, kendine yakın çiftçinin ürünlerini çürümeden, filizlenmeden öncelikle alma yoluna giderek birçok bölgemizde üreticimizin mahsulünü tarlada bıraktırarak mağdur etti.

ZARARLARINI KARŞILAMANIZ GEREKİYOR

– Yani AKP kendinden görmediği üreticimizin depolardaki patatesinin bir bölümünün çürüyeceğini bildiği halde ürünleri almadı. Böylece üreticimiz çok ciddi mağduriyetler yaşadı. İç Anadolu Bölgesinde kendisine yakın üreticiden alımları bitirdi ama hasadını yapan ve ürününün alınmasını bekleyen Çukurovalı üreticilerimizin mahsulünü almak için henüz bir girişimde bulunmadı. AKP iktidarları gündelik politikalar ve gündelik siyaset ile ülke yönetme üzerine kurulmuş ne yazık ki. Buradan iktidara sesleniyorum. Hiç vakit kaybetmeden tarlasındaki, deposundaki ürünü almayıp mağdur ettiğiniz Çukurovalı çiftçilerimizi tespit ederek zararlarını karşılamanız gerekmektedir.