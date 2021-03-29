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İYİ Partili iki vekil coronaya yakalandı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır ve Metin Ergun'un corona virüse yakalandığı açıklandı.

Güncellenme: 23:37, 29/03/2021
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İYİ Partili iki vekil coronaya yakalandı

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Coronaya yakalandığını duyuran Ergun, “Ve karşılaştık. Birkaç gündür yaşadığım halsizlik, başağrısı vb. şikayetlerime bağlı olarak bugün yaptırdığım Covid-19 (PCR) test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi” dedi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın coronaya yakalandığını ise partinin Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, sosyal medya hesabından duyurdu.

Dikbayır’ın bir fotoğrafını da paylaşımına ekleyen Aydın, “İYİ Parti Mali İşler Genel Başk. Yard. Sn. Ümit Dikbayır başkanımın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendim. Başkanıma Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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