İYİ Partili isim coronadan hayatını kaybetti

İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Sencan Pakalpakçil, corona virüsü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pakalpakçil’in vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener,” Malkara İlçe Başkanımız Sayın Sencan Pakalpakçil'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun…” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya ise, “Sencan ağabeyimiz bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti. İyi bir insan iyi bir yöneticiydi. Çok üzgünüz mekanı cennet olsun. Kederli ailesi başta olmak üzere partimizin başı sağolsun” dedi.