İYİ Partili Kabukcuoğlu: Çiftçiye bir darbe de kuraklıktan

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, kuraklık nedeniyle çaresizlik içerisinde olan çiftçilerin sorunlarını TBMM’ne taşıyarak, üreticilerin sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

YÜZDE 30-40 VERİM KAYBI VAR

Milletvekili Kabukcuoğlu, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli ve İYİ Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tanyeli'den oluşan heyetle, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin taleplerini dinlemek ve tarlalarda yerinde tespitlerde bulunmak üzere ilçe ziraat oda başkanlarıyla görüştü.

Kabukcuoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Eskişehir'in 14 ilçesinden 12'si tarla ziraatı ile uğraşmaktadır. Geçen Mayıs ayında ziraat odaları başkanlarıyla görüştük. Tarla ziraatı yapılan 12 ilçenin 9'unu ziyaret ettim. Çiftçilerle mahallinde görüştüm. Ürünü tarlada inceleme fırsatım oldu. Kıraç tarlalara hasat için girilmeyi gerektirecek maalesef hiçbir ürün yok. Sulanan tarlalardaki ürünler ise (tahıl, mısır, pancar, ayçiçeği) geçen yıllardaki ürünlerle karşılaştırıldığında en az yüzde 30-40 verim kaybı var.

* Çiftçi gırtlağına kadar borç içindedir. Bugüne kadar bir şekilde borcunu çevirirken, bu şartlarda borcu çevirmek için hayvanını, tarlasını, traktör ve müştemilatını satmaya kendini mecbur hissediyor. Ziraat odaları başkanlarının belirttiğine göre yokluk, çaresizlik o seviyededir ki, para dağıtan bazı kurumlar, köylerde durumu kötü olan köylüleri tespit edip, onlara borç verme hesabı içindedirler.

DEKAR BAŞINA EN AZ 250 LİRA NAKDİ YARDIM VERİLMELİ

Türk köylüsünün, Türk milletini besleyebilmeleri için, günümüzdeki borçlarının tümünü devletin yüklenmesi gerektiğini belirten Kabukcuoğlu, “Bunu yapmaya niyeti yoksa, köylünün borcunu en azından 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ve faizsiz olarak taksitlendirmeli, dekar başına en az 250 TL nakdi yardım verilmelidir. Şimdiye kadar hükümet, Türk köylüsünün sırtına bindi. Köylünün yerinden kalkacak hali kalmadı. Eğer hükümet bildiği politikayı uygulamaya devam ederse yüzde 7 civarındaki köy nüfusu daha da düşecek, şehirlerdeki işsizlik, kargaşa daha da artacak, net gıda ithalatçısı olan ülkemizin insanları aç kalacaktır” dedi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

İYİ Partili Kabukcuoğlu Eskişehir ziraat odası başkanlarının kendisine iletmiş oldukları, kuraklıktan etkilenen üreticilere yönelik alınması gereken tedbir ve talepleri içeren yazılı soru önergesini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na iletti.