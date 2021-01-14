Ümit Özdağ’dan ‘İYİ Parti’ açıklaması…

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ kendisi hakkında verilen ihraç kararının mahkeme tarafından reddedilmesini ardından açıklama yaptı. Özdağ, “İYİ Parti beni basın yoluyla tehdit ediyor. Muğla’ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar. Muğla teşkilatından 45 kişiyi ziyarete gideceğim için istifaya zorladılar” dedi.

Özdağ şunları söyledi:

* ‘İYİ Parti’nin varlığı CHP sayesindedir’ gibi bir lafa maruz kaldık. İYİ Parti ne varlığını CHP’ye borçludur, ne de CHP’nin korumasına muhtaçtır. İYİ Parti kurulduktan sonra 7 ay sonra girdiği ilk seçimde CHP’nin onlarca yıl sonra aldığı oyun yarısını almıştır.

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