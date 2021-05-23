İYİ Parti’li Poyraz’dan müftü Soytekinoğlu’na ‘Selanik’ tepkisi

Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu’nun Selanik göçmenlerine yönelik sözlerine ilişkin İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan açıklama geldi. Poyraz, şunları söyledi:

“APAÇIK IRKÇILIK”

*Vaazında Gezi olaylarından başlayarak konuyu Selanik'e getiren Müftü, en hafif tabiriyle örtülü sözlerle kin kustu. Selanik dendiğinde aziz milletimizin aklına gelen şey, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Balkan Türklüğü dendiğinde, aziz milletimizin aklına gelen Evlad-ı Fatihan'dır.

*Öncelikle ifade etmek isteriz ki; ‘Selanik göçmenlerinin yüzde 90'ı Sabetaycı ya da Yahudi' demek, apaçık ırkçılık yapmak ve ötekileştirmektir.

*Ama asıl niyet, Evlad-ı Fatihan'ı ve Türklük mücadelesi veren kahramanları zan altında bırakmaktır. Geçmişte FETÖ‘nün yayın evinden çıkan kitaplar da aynı başlıkları taşıyor, aynı rezilliklere imza atıyordu.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR İŞ DEĞİLDİR”

*Fetö'nün yayınevlerinden çıkan kitaplarda ‘Selanik'ten ne çıkar?' diye soruluyor ve bugün Müftünün bu yalanları dün FETÖ tarafından gerçekmiş gibi işleniyordu. Selanik, Drama, Manastır.. Türk Milleti'ne, İstiklal Mücadelesinin kahramanlarını armağan eden diyarlardır.

*Görevi sevgiyi, imanı, birliği, beraberliği tavsiye etmek, güzel ahlakı öğretmek olan bir din görevlisinin, yalanlarla milletin arasına nifak sokması kabul edilebilir bir iş değildir.

*Milli mücadelenin kahramanları beş parasız kaldığında, kefen parasını istiklal mücadelesine armağan eden, ilk Diyanet İşleri Başkanımız Börekçizade Rifat Efendi'nin varlığı, umudumuzu ayakta tutmaktadır.

“SELANİK ADI TÜRK MİLLETİ'NE BİR BAŞKA ÜLKEYİ DEĞİL, ATATÜRK'Ü HATIRLATIR”

*Selanik adı Türk Milleti'ne bir başka ülkeyi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlatır. Milli kahramanlarımız üzerinde, kurnazca ve çirkin bir algı operasyonu yapan sözlerin, dinle-diyanetle ilgisi yoktur. Selanik, Drama, Manastır ve Balkan Türklüğü, bir büyük coğrafyayı Türkleştirmiş, İstiklal mücadelemizde de sayısız kahramanlığa ve liderliğe imza atmıştır.

*Milletimiz arasına nifak sokmaya kalkan Akçakoca Müftüsü'nün, işgal kuvvetlerini kahraman, Kuvvayı Milliye'yi hain ilan eden şuursuz şeyhülislam ya da müftülerden farkı yoktur.

*Bu gerçekten hareketle, isim vermeden, örtülü bir algı operasyonu yapan Müftü ile ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı soruşturmayı önemsiyoruz ve dikkatle takip edeceğiz.

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