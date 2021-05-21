İYİ Partili Türkkan: Meral Akşener’e provokatif eylemde saldırganları AKP ilçe başkanı yönlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Rize’nin Çayeli ilçesinde provokatif eylemde bulunanların arasında AKP ilçe teşkilatlarından isimler olduğu iddia edildi.

Çayeli’de protestocuların görüntülerini paylaşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “AK Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan saldırganların başında onları yönlendiriyor” dedi.

“RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ PROVOKATÖRLERE FIRSAT VERDİ”

Lütfü Türkkan, yaşanan olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

* Rize Emniyet Müdürü, orada daha önce bizim bilgisini aldığımız, oraya gelmesi muhtemel olduğunu bildiğimiz provokatörleri gezdiğimiz alandan uzaklaştırmak yerine, onlara bizatihi bu fırsatı vererek, hatta elindeki polis gücünü onları tahkim etmek için kullandı.

* Buradan o emniyet müdürüne sesleniyorum. Gün ola, devran döne. Devletin polisi olacaksınız, rejimin bekçisi, iktidarın kölesi olmayacaksınız. Devletin polisi olursanız bu millet size güvenir, canını, malını emanet eder. Böyle olursanız sadece sarayın bekçilerinden bir tanesi olursunuz.

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökdüman’a seslenen Türkkan, şunları söyledi:

* Nurettin bey, sen Rize Emniyet Müdürü değil, sarayın oradaki mutemet bekçisi olmuşsun. Uğurlar olsun sana. Gün ola devran döne. Allah’a hamdolsun ve şükürler olsun.

* Oradaki İkizdereli ve Çayelili vatandaşlarımız, ‘Meral Akşener Cumhurbaşkanı’ diye bağıra bağıra inlettiler o sokakları. Bunların bu provokasyonlarına müsaade etmediler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.

AKP İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİNİN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

AKP Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan ve AKP Rize İl Başkanı İsham Alim’in paylaşımları ortaya çıktı. AKP Rize İl Başkanı İshak Alim, yaşanan olayın ardından yaptığı paylaşımda, şöyle yazdı:

* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bebek katili Netanyahu'yu ne hikmetse Rize ziyaretinden 2 gün önce-aynı kefeye koyacaksınız. Buna demokratik tepki gösteren hemşehrilerimize il dışından getirdiğiniz kişiler ve koruma ekibiyle galiz küfürler yağdırıp, barbarca saldıracaksınız.

* Sonra da Rizeli hemşehrilerimize çapulcu diyeceksiniz. Kimlerin kimleri nerelerden toplayıp getirdiği görüntüler de çok net görülüyor! Olmadı sayın başkan, hiç olmadı! Bir bayan nezaketine hiç yakışmadı. Hemşehrilerimizden özür dilemeni bekliyoruz.

İsham Alim’in bu paylaşımlarını, eylemde yer alan İshak Karahan da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan, 18 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

* Türk Milleti'nin meşru oyları ile seçilmiş Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a Filistinli çocukların katili israil köpeği Netanyahu benzetmesi yapmak ancak PKK’lı bebek katillerine kahvaltı daveti yapan birisine yakışırdı iyi(!)lerin genel başkanı… #NetanYahuSensinMeral

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