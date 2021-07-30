İYİ Parti’li vekilden Bakan Pakdemirli’ye sert sözler: Keşke biraz utanma duygun olabilseydi…

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Yangınla mücadele bir savaştır. Bu mücadeleyi veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" paylaşımına, "Keşke sen de o mücadeleyi verebilseydin ve biraz utanma duygun olabilseydi" diye cevap verdi.

ORHAN BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, orman yangınları sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi sert ifadelerle elştirerek istifaya davet etti.

Erzurum’da ilçe gezilerinde bulunan Milletvekili Cinisli, Bakan Pakdemirli’nin, “Yangınla mücadele bir savaştır. Sahada büyük bir özveriyle bu mücadeleyi veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” notuyla paylaştığı yangın söndürme görüntülerini alıntılayarak “Keşke sen de o mücadeleyi verebilseydin ve biraz utanma duygun olabilseydi. Ne zaman hep birlikte istifa edeceksiniz?” diye sordu.