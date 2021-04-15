İYİ Partili vekilden çift maaş alan bürokrat tepkisi: Zehir zıkkım olsun

Pandemiyle birlikte vatandaşlar ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken, birden fazla kurumdan maaş alan bürokratlar, eski bakan ve milletvekilleri tepkileri beraberinde getirdi.

Birden fazla kurum ve kuruluştan maaş alanları İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş TBMM gündemine taşıdı.

“ÜST DÜZEY BÜROKRATLARA AYRICALIK YAPILIYOR”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bin 750 üst düzey bürokratın aldıkları 2'inci maaşların vergiden muaf hale getirildiğini hatırlatan Yokuş, şunları söyledi:

* Bu kürsüden defalarca dedik ki ‘Asgari ücretlileri de vergi dilimi dışında bırakalım.' Yani gelir vergisi almayalım.

* Ama bugün asgari ücretlilerden her ay yüzde 15 vergi alıyoruz, 8’inci aydan sonra da yüzde 20 vergi dilimine giriyorlar. İnsafımız varsa onu almıyoruz, devam ettiriyoruz, asgari ücreti net olarak yoksa onu da almaya kalkıyoruz. Ama memurlarımıza gelince durum daha vahim.

* Bugün 24 bin lira olan yüzde 15 vergi dilimi, memurlarımız 4’üncü, 5’inci, 6’ncı ayda vergi dilimi yüzde 20’ye çıkıyor ve bütün memurlarımız enflasyonun altında maaş almakla yüz yüze kalıyor. Niye? Enflasyon kadar verilen maaş zamlarında vergi dilimleri hesaplanmamış ve her yıl bütün memurlarımız vergi diliminden dolayı enflasyon altında ezilmeye devam ediyor ama siz onların vergilerini düzeltmeyi hiç düşünmüyorsunuz.

* Sadece onlar mı? Efendim, esnafımızdan serbest çalışanımıza, işçimizden memurumuza kadar bu ülkede herkes gelir vergisi öder ama Cumhurbaşkanımızın atadığı üst bürokratlar ödemez, bunlara ayrıcalık getirilir.

“ZEHİR ZIKKIM OLSUN”

AKP sıralarına adalet çağrısında bulunan Yokuş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Şimdi, burada anlatılıyor; 2 maaş, 3 maaş, 4 maaş, 41 maaş… 41 kere maşallah! Değerli AK Partili kardeşlerim, vallahi bu adaletsizliğiniz sizi var ya âleme şan eder.

* Geçen Konya Beyşehir’in köylerine gittim, inanın artık ilk sordukları sizin bu ulufe olarak dağıttığınız çift maaşlar. Çiftçi artık kendi derdini unutmuş, çift maaşları soruyor. Eskimiş ne kadar vekilimiz varsa, bakanımız varsa -burada listeleri var- hepsi maşallah çift maaş.

* Yarın siz de emekli olur, buralara gelemezseniz vallahi yağlı maaşlarınız hazır, bizim böyle bir şansımız yok; kader, kader işte. Bu adaletsizlik sizi götürecek, hem de ışık hızıyla götürecek. 2023’e yetişir misiniz, yetişmez misiniz bilmem ama vicdanlar artık kaldırmıyor. Ya adınızdaki “adalet”i değiştirin ya artık adalete dönün. On dokuz sene geçti ya, yeter!

* Bakın, hele hele TMSF burada hiç anlatılmıyor. FETÖ’den devlete geçirdiğimiz, o hainlerin elinden aldığımız 797 firmanın yönetim ve denetiminde bütün AK Partili il, ilçe yöneticileri var; eski vekiller, eski yöneticiler var; bunlar hiç burada konuşulmuyor. Çift maaş, 3 maaş, 5 maaş… Zehir zıkkım olsun şu mübarek günde, 3 maaş alanlara da 5 maaş alanlara da