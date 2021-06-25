Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Partili vekilden, Süleyman Özışık’ın FETÖ Borsası itirafına sert tepki

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Süleyman Özışık’ın, KHK’lı binlerce kişinin dosyasını götürdüğünü ve görevlerine iade edildikleri açıklamasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu. Bahşi, önergesinde, “Ülkede adaleti Türk yargısı değil, Süleyman Özışık mı dağıtmaktadır?” dedi.

İsmail AKIN
Güncellenme: 10:55, 25/06/2021
HaberlerGündem
İYİ Partili vekilden, Süleyman Özışık’ın FETÖ Borsası itirafına sert tepki

Süleyman Özışık'ın, ‘KHK'lı binlerce kişinin dosyasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya götürdüğünü ve görevlerine iade edildikleri ‘açıklaması Türkiye gündemini sarstı.

Konuyu TBMM'ne taşıyan İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e birer soru önergesi verdi.

“FETÖ BORSASI OLDUĞUNA KANIT”

Bahşi, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* İçişleri Bakanı Soylu'ya binlerce isim verdiğini ve bu isimlere kefil olduğunu bildiren bu şahsın resmen ülkede FETÖ Borsası olduğuna kanıt nitelikte açıklamalar yaptı.

* Ülkede adaleti Türk yargısı değil, Süleyman Özışık mı dağıtmaktadır? Mafya ile siyaset arasında arabuluculuk yapmakla gündeme gelen bir gazetecinin son derece vahim olan bu açıklamaları FETÖ Borsası'nın itirafı niteliğindedir. Konu hakkında Türk halkına gerekli açıklamaların yapılması gerekmektedir.

İlginizi ÇekebilirİYİ Partili isimden iddialı çıkış: Birinci parti olmazsak istifa edeceğimİYİ Partili isimden iddialı çıkış: Birinci parti olmazsak istifa edeceğim
Abdulhamit Abdulhamit Gül Adalet Bakanı Antalya Avukat FETÖ Gaziantep Gül İçişleri Bakanı istifa İYİ Parti mafya Süleyman Soylu TBMM Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:54,