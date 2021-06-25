İYİ Partili vekilden, Süleyman Özışık’ın FETÖ Borsası itirafına sert tepki

Süleyman Özışık'ın, ‘KHK'lı binlerce kişinin dosyasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya götürdüğünü ve görevlerine iade edildikleri ‘açıklaması Türkiye gündemini sarstı.

Konuyu TBMM'ne taşıyan İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e birer soru önergesi verdi.

“FETÖ BORSASI OLDUĞUNA KANIT”

Bahşi, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* İçişleri Bakanı Soylu'ya binlerce isim verdiğini ve bu isimlere kefil olduğunu bildiren bu şahsın resmen ülkede FETÖ Borsası olduğuna kanıt nitelikte açıklamalar yaptı.

* Ülkede adaleti Türk yargısı değil, Süleyman Özışık mı dağıtmaktadır? Mafya ile siyaset arasında arabuluculuk yapmakla gündeme gelen bir gazetecinin son derece vahim olan bu açıklamaları FETÖ Borsası'nın itirafı niteliğindedir. Konu hakkında Türk halkına gerekli açıklamaların yapılması gerekmektedir.