İYİ Partili vekilden tepki: Milleti maraba görüyorsunuz

Kirazlıyayla Köyü’nde Lübnanlı Meyra Madencilik şirketi, tam kapanmayı fırsat bilerek yüksek gerilim hattı döşenmesi için kazı çalışmalarına başladı. Kanalizasyon ve içme suyu borularının geçtiği yeri kazan şirket çalışanları, su borularının patlamasına neden oldu. Köylü susuz kaldı. Öte yandan patlayan su boruları nedeniyle birçok evi su bastı.

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Yenişehir Kirazlıyayla köyünde faaliyet gösteren Meyra Madencilik şirketinin kapanma döneminde enerji nakil hattı için başlattığı kazı çalışmasında köylüyü susuz bırakmasına tepki gösterdi.

“BU MİLLETİ MARABA GÖRMEKTİR”

Kirazlıyayla köyünde mağdur olan vatandaşları ziyaret eden İsmail Tatlıoğlu, tam kapanmayı fırsata dönüştüren şirket temsilcilerine sitem ederek “Siz firma temsilcisisiniz ama firmaya da şunu iletin. Bu şunun psikolojisi; ‘Devlet benim emrinde. Bağırırım jandarma gelir. Çağırırım polis gelir. Çağırırım herkesi evine diker.’ Bu milleti maraba görmektir. Yapmayın bunu. Sizden talebim bunu firma ile paylaşın” dedi.

“PEKİ YOK MU ‘DUR’ DİYEN!”

Tatlıoğlu, “Maden şirketi, Kirazlıyayla'da bayram öncesi köylüyü perişan etmiş. Kazmış, kırmış, dökmüş. Peki yok mu ‘Dur!’ diyen? Ne mümkün. Sanki devlet hizmetkârları, millet de marabaları” şeklinde konuştu.

“DEVLET ARKALARINDA OLMASA BUNU YAPMAZLAR”

Tatlıoğlu'nun firma temsilcilerine yönelik sitemi sırasında köylüler ise “Devlet firmanın arkasında olmasa bunlar tasını tarağını toplar çoktan gitmişti” ifadelerini kullandı.