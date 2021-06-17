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İYİ Partili Yıldız belgeyle açıkladı: Kanal İstanbul anketi için 250 bin sahte oy kullanıldı

Sosyal medya hesabından Kanal İstanbul anketi yapan İBB Meclisi üyesi İYİ Partili Taylan Yıldız, parayla 250 bin sahte "evet" oyu satın alındığına dair belge paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:42, 17/06/2021
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İYİ Partili Yıldız belgeyle açıkladı: Kanal İstanbul anketi için 250 bin sahte oy kullanıldı

‘İnternetçi abi’ olarak bilinen İBB’nin İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı Kanal İstanbul anketinde, parayla ‘evet’ oyu kullandırıldığını söyledi.

Yıldız’ın dün yaptığı ankette Kanal İstanbul yapılmalı mı? sorusuna yüzde 54.5 evet, yüzde 45.5 hayır cevabı verildi.

“250 BİN SAHTE OY SATIN ALMIŞSINIZ”

Kanal İstanbul Projesi anketinde bot hesaplarla sahte oy kullanıldığını belirten Yıldız, sosyal medya hesabından sahte “evet” oyu satın alındığına dair belgeyi paylaşarak  “Vatandaşın Kanal İstanbul’a tepkisinden korktuğunuz için bot hesaplarla sahte oy kullanıyorsunuz demiştim. İtiraz ettiniz. Ben belgesiz konuşmam.  250.000 sahte oy satın almışsınız. İnternetçi abiniz öğrenemez mi sandınız?” ifadelerini kullandı.

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