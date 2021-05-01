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İzin belgesi almayanlar dikkat: Bu pazar son

Kırıkkale'de corona virüsü denetimi yapan ekipler, muafiyet kapsamında bulunan kişilere e-Devlet üzerinden "çalışma izni" belgesi almaları gerektiğini belirterek, iş yerlerince düzenlenen görev belgelerinin Pazar günü saat 24.00’a kadar geçerli olduğunu bildirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:56, 01/05/2021
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İzin belgesi almayanlar dikkat: Bu pazar son

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan “şok denetim” uygulamasında corona virüsü denetimleri gerçekleştirildi. Risk değerlendirme haritasına göre “kırmızı” renkli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de gece-gündüz denetimler sürüyor.

Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan ortak denetimde, kişilerin “HES kodu” ve “izin belgesi” kontrol edildi. İl Salgın Denetim ekipleri, kısıtlamayı ihlal edenlere kişilere 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, muafiyet kapsamında bulunan kişilere “e-Devlet” uyarısı yaptı. İş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olduğunu hatırlattı. E-Devlet üzerinden alınan “çalışma izin belgesi” ile iş yerine gidebileceğini bildirdi.

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