İzmir açıklarında deprem fırtınası! Son depremler listesi…

İzmir bu sabah saat 08.00’den itibaren ardı ardında depremler yaşıyor. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen ilk deprem saat 08.03’te kaydedildi. AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülen bu depremin ardından saat 08.46’da 5,1, saat 08.47’de 4,8, saat 09.00’da 4,7, saat 09.34’te 4,2, saat 10.51’de 3,6, 11.35’te 5,1 ve saat 16.10’da da 4,7 büyüklüğünde toplam 8 sarsıntı oldu. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar bildirilen olumsuz herhangi bir durum olmadığı öğrenildi.

KALIN’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İzmir’in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun.” dedi.

SOYER: OLUMSUZLUK YAŞANMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: HERHANGİ BİR İHBAR GELMEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de art arda meydana gelen iki depreme ilişkin, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.

GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN 12 SARSINTI

İzmir, Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerle sallanıyor. İzmir’de bugün saat 00.42 ile 09.34 saatleri arasında Richter ölçeğine göre, en küçüğü 1.9, en büyüğü ise 5.1 büyüklüğünde toplam 12 ayrı sarsıntı yaşandı. Depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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