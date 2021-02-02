İzmir açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 23.46’da Karaburun açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.36 kilometre altında meydana gelen deprem İzmir merkez olmak üzere birçok yerden hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR

İzmir bu sabah saat 08.00'den itibaren ardı ardında depremler yaşıyor. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen ilk deprem saat 08.03'te kaydedildi.

AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülen bu depremin ardından saat 08.46'da 5,1, saat 08.47'de 4,8, saat 09.00'da 4,7, saat 09.34'te 4,2, saat 10.51'de 3,6, 11.35'te 5,1 ve saat 16.10'da da 4,7 büyüklüğünde toplam 8 sarsıntı oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.