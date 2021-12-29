İzmir açıklarında göçmen teknesi battı; 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında içerisinde 26 kaçak göçmenin bulunduğu tekne, karaya yakın bölgede battı. 2 göçmenin yüzerek karayı çıktıktan sonra yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, denizden 24 göçmeni sağ olarak kurtarırken, 2 kişi ise boğularak can verdi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının resmî sitesinde yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık saat 08.42 sıralarında, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde 26 göçmenin bulunduğu bir tekne karaya yakın bir bölgede battı. Yüzerek karaya çıkan 2 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi vererek yardım istedi. Bunun üzerine, bölgeye 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, facianın eşiğinden dönüldü. Denizde yaşam mücadelesi veren 24 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. 2 göçmenin cenazesi Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Kurtarılan 24 göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (DHA)