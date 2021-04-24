İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 24.05.2021 tarihinden 28.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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